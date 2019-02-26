Журналисты рассказали о провальном пиаре Порошенко на задержании бандита в Ривне (видео)

Эта история - пример того, как власть занималась реформированием судебной системы и ее очисткой от коррупции.

Недавно президент Украины Петр Порошенко посетил с томос-туром Ривне.

Во время этого визита главы государства подошла женщина Анна Иванова, которая пожаловалась на местного бандита. Его обвиняют в "отжиме" имущества, нападениях и попытке убийства кислотой.

На следующий день бандита задержали, рассказали в сюжете программы "Гроші". Речь идет о Федорчуке Андрее. Пресса мгновенно взорвалась громкими заголовками.

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Журналисты программы "Гроші" пришли в Печерский суд столицы, чтобы увидеть, чем закончится громкий арест. Сам Федорчук говорит, что он не виноват. Его отпустили под домашний арест с ношением электронного носителя.

"Вот так громкое задержание мужчины с реноме криминального авторитета, задержание по указанию самого президента, продержалось целых три дня. Поэтому даже пиар главы государства в истории с "авторитетом" оказался неудачным", - говорится в сюжете.

По словам городского депутата Павла Немиша, Федорчук создал в Ривне настоящую преступную группировку из юристов, спортсменов и "титушек". И буквально "захватывает" город, охотясь на строителей и занимаясь "отжимом" жилья у людей.

26 февраля другой суд рассмотрит апелляцию прокуратуры по делу Федорчука.

Напомним, благодаря процедуре получения томоса страна узнала о существовании наиболее закрытого бизнесмена Днепра, криминального авторитета Александра Петровского "Нарика".