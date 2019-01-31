СМИ узнали, как криминальный авторитет "Нарик" попал на вручение томоса в Стамбуле

Петровский, известный в определенных кругах как "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки.

Благодаря процедуре получения томоса страна узнала о существовании самого закрытого бизнесмена Днепра — Александра Петровского "Нарика".

Сегодня этот человек из лихих 90-х с помощью властей мирских и церковных пытается заставить всех забыть о его прошлом, говорится в статье "Нового времени".

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В январе 2019-го на Петровского обрушилась настоящая, хоть и худая, медийная слава: теле- и фотокамеры запечатлели его среди участников исторического события — при получении томоса об автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ) в церкви Святого Георгия в Стамбуле.

Так человек, некогда названный Луценко "Нариком", оказался в компании с Петром Порошенко и всей верхушкой отечественной власти.

"Недоброжелатели главы государства тогда обрушили на голову Порошенко солидные порции критики — мол, взял с собой в Стамбул криминального авторитета. Но позже оказалось, что Петровский был гостем со стороны Украинской православной церкви Киевского патриархата, которую давно поддерживал", - узнали журналисты НВ.

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Как сообщал УНИАН, Александра Петровского заметили во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре возле президента Петра Порошенко.

После публикации фото в соцсетях поднялась волна публикаций в защиту Петровского. В частности, "порохоботы" начали рьяно оправдывать "Нарика" тем, что он является одним из крупнейших меценатов украинской церкви, и вообще вкладывает деньги в Украину, а не против, поэтому его предыдущие "грехи" якобы можно "списать".