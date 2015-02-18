Началось заседание СНБО. Событие завершено

На сегодняшнем заседании СНБО не планирует рассматривать вопрос о введении военного положения в связи с ситуацией на Дебальцевском плацдарме.

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Об этом Громадському сообщил первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.