Началось заседание СНБО. Событие завершено
21:54, 18 февраля 2015Политика
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Началось заседание СНБО под председательством президента Петра Порошенко.
REUTERS
На сегодняшнем заседании СНБО не планирует рассматривать вопрос о введении военного положения в связи с ситуацией на Дебальцевском плацдарме.
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Об этом Громадському сообщил первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.
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