Эксперт сказал, на каких основаниях Украине должны вернуться Крым и Донбасс

Жителям захваченной части востока нашей страны будет необходима реабилитация, отметил эксперт.

Эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара полагает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны вернуться в состав Украины на тех же основания, на которых находились до захвата, но на этой территории также нужно провести децентрализацию.

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Захваченный Россией Крым необходимо вернуть в качестве Крымскотатарской автономной республики Украины, рассказал эксперт на чате в Главреде. По его словам, властям украинского государства нужно дать право коренному народу Крыма - крымским татарам - реализовать свое право на самоопределение в составе нашей страны.

"ОРДЛО должны вернуться в состав Украины на тех же основаниях, что и были перед оккупацией… и Крым, и ОРДЛО были захвачены Российской Федерацией, и там не было весомых факторов сепаратизма", - отметил собеседник.

Аналитик добавил, что до войны на Донбассе не было ни политических партий, ни лидеров, которые бы выступали не только за присоединение к России, но даже за автономию.

"Поэтому после освобождения этих территорий на нас ожидает длительный период реабилитации наших сограждан, которые уже пятый год находятся в условиях войны и агрессивной пропаганды. Вместе с тем, процессы децентрализации, которые действительно крайне необходимы Украине, должны коснуться и Донецкой, и Луганской области", - заявил Хара.

Эксперт подчеркнул, что в областях должны решаться все вопросы, не требующие вмешательства центра.

"То есть - вопросы экономического и социального развития, а не право вето на вопросы внешней политики и политики безопасности. Именно поэтому они получают больше, чем было, но это точно не должно быть автономией, спроектированной в Кремле", - сказал эксперт.

"Пребывание ЧФ (Черноморский флот.-ред.) РФ в Крыму с потенциальной превратилось в реальную угрозу в 2014 году и привело к аннексии Крыма. Считая крымский вопрос решенным, в Москве хотели бы повторить такой сценарий с ОРДЛО", - добавил собеседник.