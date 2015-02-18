Заседание СНБО снова перенесли еще на два часа

Об этом сообщает сайт президента.

"В среду, 18 февраля, в 21.00 под председательством президента Украины состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (АПУ, ул. Банковая, 11)", - отмечается на президентском сайте.

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Ранее начало заседания было запланировано на 18.00, потом его перенесли на 19.00.

Кроме того, ранее сообщалось, что президент Франции Франсуа Олланд, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин проведут в среду вечером телефонный разговор.