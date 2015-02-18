В МВД анонсировали сокращение числа правоохранителей
Численность полиции в Украине не будет превышать 120 тысяч человек.
Об этом во время встречи с представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил заместитель министра внутренних дел Украины по евроинтеграции Тигран Авакян, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.
«Будет кардинально сокращен штат работников милиции. В этом вопросе мы руководствуемся европейскими и мировыми стандартами с определенным количеством полицейских на определенное количество населения, - отметил Авакян. - Мы будем иметь эффективную европейскую полицию с численностью в системе не более 120 тыс. человек».
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Авакян отметил, что МВД находится в процессе глубокого комплексного реформирования. В рамках этого процесса определено несколько основных показателей: демилитаризация МВД, отделения политических разделений и оперативных функций, а самое главное - создание на базе постсоветского Министерства внутренних дел современного офиса по предоставлению услуг гражданам Украины.