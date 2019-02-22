Омелян отреагировал на направление в суд обвинительного акта против него

Также, министр подчеркнул, что средства, потраченные НАБУ на «дело Омеляна», превышают сумму предполагаемого незаконного обогащения в разы.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал направление Специализированной антикоррупционной прокуратурой в суд обвинительного акта о его незаконном обогащении «театром абсурда».

Об этом он написал на своей странице Facebоok.

«НАБУ направило дело Омеляна о «незаконном обогащении» в суд. Театр абсурда, хотя и неплохо срежиссированный, но все же абсурда, продолжается. С другой стороны, не перестаю удивляться реалиям украинской политики. Именно против меня, Ульяны Супрун - людей, которые инициируют и осуществляют реформы, ведется такая беспринципная и низкая игра», - написал министр.

Омелян отметил, что благодаря его работе в стране произошло немало позитивных изменений в сфере инфраструктуры.

«Дорожный фонд работает, дороги восстанавливаются, люди имеют возможность путешествовать самолетами дешевле, чем когда-либо. Все больше иностранных компаний открываются в Украине и создают здесь новые рабочие места. Подписан крупнейший контракт в истории Украины на 1 млрд долл. по изготовлению локомотивов без копейки коррупционных денег. Грузопоток в портах растет, несмотря на блокаду Азова. Это все сделано мной и моей командой», - написал он.

Также, министр подчеркнул, что средства, потраченные НАБУ на «дело Омеляна», превышают сумму предполагаемого незаконного обогащения в разы.

«Ребята, вас действительно создавали и обучали ради того, чтобы вы бегали в поисках мнимых преступников, вместо того, чтобы бороться с коррупцией реальной?! Закрывали десятками другие дела и мямлили, что коррупция снизилась, где она дальше цветет буйным цветом, а вы ее просто «не замечаете»?! Вы можете дискредитировать меня лично, но дискредитируете НАБУ как институт гораздо сильнее. Дело против одного реального коррупционера сделало бы с НАБУ героя. Дело НАБУ против Омеляна - смех и грех», - отметил он.

При этом Омелян подчеркнул, что за проведенные реформы получил несколько волн информационных кампаний по дискредитации, преследование членов семьи, дело НАБУ.

«Но реформы будут продолжаться. Потому что, они должны продолжаться. И, потому что, я не верю, что страна изменится сама по себе - ее должны изменить мы. Не все согласны с этим тезисом, очевидно. Но это их проблемы. Всему свое время». – отметил министр.

Также, Омелян заявил, что на НАБУ имеют внешнее влияние некоторые лица.

«Сегодня вечером обязательно подниму бокал Крымского шампанского за здоровье больше десятка детективов, которые героически расследовали на протяжении полутора лет мое дело, руководства этой организации и их друзей. Подробности после выборов. Чтобы не «раскачивать лодку», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по сути обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

13 сентября 2018 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Омеляну подозрение в незаконном обогащении, использовании или приобретении машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году.

По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до настоящего времени находится на государственной службе и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составляли только в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года как минимум 3,45 млн грн.

Также в НАБУ утверждают, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Омелян сравнил уголовное производство, открытое в отношении него по подозрению в незаконном обогащении, с борьбой "с бабками в подземных переходах", и заявил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ.

14 сентября 2018 года Соломенский районный суд г. Киева избрал Омеляну меру пресечения в виде личного поручительства.

На Омеляна также возложен ряд процессуальных обязанностей: прибытие по первому требованию к детективам НАБУ; сообщение детективам об изменении своего места жительства или работы; воздержание от общения со свидетелями. При этом министру необходимо было сдать на хранение паспорта, в частности заграничный.