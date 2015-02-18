Сын Януковича косвенно контролирует три телеканала в Украине - Нацсовет

Это телеканал Tonis (ООО «Телеканал "Тонис"»), Business (ООО «ТРК "Погода ТВ"») и Dobro (ООО «ТРК "Новые коммуникации"»), передает Телекритика.

Об этом на брифинге 18 февраля сообщил председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко (на фото).

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По его словам, Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование по подозрению Александра Януковича в совершении ряда преступлений и принимает меры для установления имущества и счетов Александра Януковича. И в рамках этого расследования ГПУ установила, что он косвенно владеет тремя телеканалами.

В связи с этим Генпрокуратура попросила Нацсовет предоставить в главное следственное управление ГПУ информацию о том, проводились ли проверки этих телекомпаний, какие их результаты, а также предоставить копии регистрационных документов телекомпаний.

Ранее УНИАН сообщал, что в Донецке компания, принадлежащая Александру Януковичу, продолжает строить жилые и офисные помещения под охраной незаконного вооруженного формирования «Оплот», которое контролирует так называемый «премьер-министр» «Донецкой народной республики» Александр Захарченко.