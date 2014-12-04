Сын Януковича строит офисы и дома в Донецке под охраной боевиков
14:19, 04 декабря 2014Политика
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В Донецке компания, которая принадлежит Александру Януковичу, продолжает строить жилые и офисные помещения под охраной незаконного вооруженного формирования «Оплот», которое контролирует так называемый «премьер-министр» «Донецкой народной республики» Александр Захарченко.
В Донецке сын Януковича продолжает строить объекты под охраной боевиков / Фото Ярослава Дебелого
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В Донецке, несмотря на постоянные обстрелы боевиков и разрушения инфраструктуры города, продолжается строительство жилых и офисных помещений компанией «МАКО», 100% активов принадлежит Александру Януковичу», - отметил он.
«Все эти объекты охраняет незаконное вооруженное формирование «Оплот», которое контролирует Захарченко», - добавил Лысенко.
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