НАБУ нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира
Детективы национального антикоррупционного бюро нашли проявления украинской коррупции в 65 странах мира.
Чаще всего следы коррупции находили в Латвии, Кипре, Великобритании, Германии и Швейцарии, передает пресс-служба НАБУ.
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Большинство коррупционных схем, особенно связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов, реализуемых с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.
«Обычно эти компании выполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализуют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов. Эти детали детективы НАБУ выясняют во время досудебных расследований.», — пояснили в НАБУ.
Детективы Бюро прислали около 500 запросов в компетентные органы других государств для выяснения обстоятельств совершения коррупционных преступлений, которые нанесли ущерб интересам Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине запустили реестр коррупционеров.