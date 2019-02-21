НАБУ нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира

Чаще всего незаконные схемы уличали в Латвии, Британии, Германии, Кипре и Швейцарии.

Детективы национального антикоррупционного бюро нашли проявления украинской коррупции в 65 странах мира.

Чаще всего следы коррупции находили в Латвии, Кипре, Великобритании, Германии и Швейцарии, передает пресс-служба НАБУ.

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Большинство коррупционных схем, особенно связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов, реализуемых с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.

«Обычно эти компании выполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализуют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов. Эти детали детективы НАБУ выясняют во время досудебных расследований.», — пояснили в НАБУ.

Детективы Бюро прислали около 500 запросов в компетентные органы других государств для выяснения обстоятельств совершения коррупционных преступлений, которые нанесли ущерб интересам Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине запустили реестр коррупционеров.