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НАБУ нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира

10:50, 21 февраля 2019
Политика
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НАБУ нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира / фото УНИАН

Чаще всего следы коррупции находили в Латвии, Кипре, Великобритании, Германии и Швейцарии, передает пресс-служба НАБУ.

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Большинство коррупционных схем, особенно связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов, реализуемых с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.

«Обычно эти компании выполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализуют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов. Эти детали детективы НАБУ выясняют во время досудебных расследований.», — пояснили в НАБУ.

Детективы Бюро прислали около 500 запросов в компетентные органы других государств для выяснения обстоятельств совершения коррупционных преступлений, которые нанесли ущерб интересам Украины.

Инфографика НАБУ

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине запустили реестр коррупционеров.

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Теги: #НАБУ#коррупция в Украине