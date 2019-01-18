В 2018 году украинские коррупционеры "пополнили" бюджет страны аж на 5 тысяч долларов

Деньги в течение года должны были потратить на децентрализацию, ремонт дорог, а также создание единой системы авиационной безопасности.

В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривень, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.

Об этом Украинской правде сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Госказначейской службы.

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Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.

Всего к концу года правительство планировало вернуть в бюджет 4,7 миллиарда гривень, конфискованных судами именно у коррупционеров. Эти средства в течение прошлого года должны были быть потрачены на децентрализацию, ремонт дорог и создание единой системы авиационной безопасности.

"Данная статья конфискации имущества у коррупционеров с 2015 года отдельно вносилась в бюджет, чтобы общество могло проконтролировать эффективность возврата средств Януковича", – объясняет Каневский.

"В бюджете на 2019 год такая статья исчезла. Это сделано умышленно, чтобы перед выборами нельзя было посчитать, сколько реально отобрали у экс-президента", – отмечает он.

Вместе с тем, за другие преступления, не связанные с коррупцией, за год конфисковали более 78 миллионов гривень.

В частности, от реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 13 миллионов гривень, от реализации конфискованного имущества по материалам всех правоохранительных органов – 3,8 миллиона гривень.

Национальной и иностранной валюты по материалам таможенных органов конфисковали почти на 37,6 миллиона гривень, а по материалам правоохранительных органов – 23,6 миллиона гривень.

Ранее постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что из-за коррупции Украина ежегодно теряет порядка 2 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

"Потери от коррупции, которая угнетает экономический рост, мы оцениваем примерно в 2 процента ВВП ежегодно по сравнению с европейскими странами", - сказал Люнгман, отметив, что с "победой над коррупцией" рост ВВП страны составит 5 процентов вместо 3.