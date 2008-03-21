Огрызко заявляет, что решение Украины относительно Косово еще не созрело

Украина еще не определилась относительно статуса Косово.

Об этом сообщил министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО на брифинге для прессы.

Как передает корреспондент УНИАН, министр подчеркнул, что сегодня проводятся активные консультации с теми, кто признал независимость края, и с теми, кто этого не сделал, чтобы определить позицию Украины.

«Такое решение еще не созрело. Пройдет время и мы, безусловно, взвешивая все “да” или нет” сможем принять единственное адекватное решение, которое будет отвечать интересам нашего государства», - сказал В.ОГРЫЗКО.

В то же время, он отказался назвать какие-либо временные рамки этого процесса.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2008 года парламент Косово единогласно ратифицировал Декларацию о независимости края.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что ситуация вокруг Косово не может быть прецедентом.

Президент Виктор ЮЩЕНКО 19 февраля заявил, что Украина определит свою позицию относительно статуса Косово после двусторонних консультаций со стратегическими партнерами Украины – ЕС, Россией, США.

Он отметил, что Украина исходит из того, что для решения признания или непризнания суверенитета для большинства стран еще нужно время.

Всего на сегодня Косово признали 33 государства, 18 из них являются членами ЕС.