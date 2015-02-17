Шокин возобновил расследование убийства Гонгадзе

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Указанную следственную группу и группу прокуроров возглавили работники Генпрокуратуры, которые входили в состав следственно-оперативной группы, расследовавшей уголовное дело по факту преднамеренного убийства Гонгадзе еще с 2002 года.

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Справка УНИАН. Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – экс-генерал милиции Алексей Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан.

29 января 2013 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат.

Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский.

В данное время Апелляционный суд Киева рассматривает жалобы на приговор Пукачу.

6 февраля в Апелляционном суде Пукач заявил, что прокуроры Владимир Шилов, Роман Волошин и судья Печерского райсуда Киева Андрей Мельник принуждали его в ходе судебного процесса не называть фамилии экс-президента Леонида Кучмы и бывшего председателя Верховной Рады Владимира Литвина.

В тот же день суд удовлетворил ходатайство Подольского и направил в Генпрокуратуру его заявление относительно якобы совершения противоправных действий прокурорами Волошиным и Шиловым, а также судьей Печерского райсуда Мельником.