Полиция проводит обыски в помещении Николаевского горсовета

По сведениям полиции, обыски проводятся по фактам растраты имущества должностными лицами городского совета.

В Департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета сотрудники полиции сегодня проводят обыски и выемку документов.

Об этом сообщается на странице указанного Департамента в Facebook.

«Сегодня в Департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Следственное управление ГУ НП в Николаевской области проводит обыски в рамках уголовного производства № 1218150000000241 от 16.08.2018 г. с целью выемки договорной и бухгалтерской документации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что относительно некоторых объектов, указанных в постановлении, Департамент не является заказчиком.

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В отделе коммуникации полиции Николаевской области подтвердили проведение обысков и сообщили, что они проводятся по факту растраты имущества.

«Следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры осуществляют досудебное расследование уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, по фактам растраты чужого имущества должностными лицами Николаевского городского совета», - отметили в полиции.

Установлено, что должностные лица по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности при выполнении подрядных работ на территории Николаева совершили правонарушение, вероятно с целью присвоения или растраты средств в пользу третьих лиц, выделенных на реконструкцию с термосанацией здания образовательного заведения, капитальный ремонт отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы и предоставление услуг по разработке схемы теплоснабжения города.

Сейчас продолжаются одновременно обыски по месту работы и проживания фигурантов производства.