Кличко во время Мюнхенской конференции провел встречи с европейскими и американскими политиками

Мэр Киева рассказал, что на встречах все политики отмечали, что Европа и Соединенные Штаты заинтересованы в демократической, экономически сильной Украине, со стабильной политической ситуацией.

Один из основных вопросов, который интересует европейских и американских политиков во время встреч на Мюнхенской конференции с политиками украинскими - каким будет финал президентских выборов в Украине и какова ситуация накануне этих выборов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии журналистам в кулуарах 55-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Кличко принял участие в официальном открытии конференции, а также встретился с Европейским комиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговорам по расширению Йоганнесом Ханом, спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, главой Христианско-демократической партии Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер, председателем фракции Христианско-социальный союз в немецком Бундестаге Александром Добриндтом.

«Наши международные партнеры надеются на стабильность в Украине, на то, что президентские выборы пройдут без потрясений и турбулентности. Ведь от их результатов будет зависеть будущее развитие Украины в течение следующих пяти лет, - отметил Кличко. - По моим впечатлениям, нынешний расклад сил среди кандидатов стал неожиданным и для наших партнеров. Поэтому очень много вопросов относительно шансов различных кандидатов, их потенциала», - отметил Кличко.

Он также сказал, что на встречах все политики отмечали, что Европа и Соединенные Штаты заинтересованы в демократической, экономически сильной Украине, со стабильной политической ситуацией.

«Заинтересованы в экспорте стабильности в Украину, а не импорте нестабильности из нее. И сегодня не так важна фамилия, кто победит. Гораздо важнее - кто станет президентом, который защитит свободу Украины, гарантирует воплощение реформ, курс Украины в Европу и НАТО», - подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева встретился с главным исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой. В частности речь шла о продолжении сотрудничества в развитии транспортной инфраструктуры Киева, рассматривает сегодня Всемирный банк и возможность инвестирования в проекты государственно-частного партнерства.