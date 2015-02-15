Украина ждет от Совбеза ООН сигнал о приверженности минским соглашениям
15:48, 15 февраля 2015Политика
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Украина ожидает от заседания Совета Безопасности ООН подтверждения приверженности минским договоренностям "нормандской четверки".
Климкин: Украина ждет от Совбеза ООН приверженности минским соглашениям / Фото: УНИАН
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин. "Для нас критически важным является подтверждение всем Советом Безопасности ООН приверженности минским договоренностям, их реальной имплементации", - сказал министр.
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Он добавил, что для Украины "критически важным является содействие ООН опять же деэскалации ситуации. Минские договоренности должны выполняться в полном объеме. Поэтому я ожидаю от Совета безопасности четкого сигнала - "да" Минским договоренностям, "да" именно сейчас и "да" в полном объеме".
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