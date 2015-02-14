The New York Times: Из-за борьбы за места в российских университетах крымская эйфория проходит

Об этом говорится в статье, которая называется «Из-за борьбы за места в российских университетах крымская эйфория проходит», опубликованной в газете The New York Times.

Но теперь ее мечта оказалась под угрозой. Завоевав место в университете во втором по значимости городе России в равной борьбе с другими абитуриентами, ей приходится выслушивать нарекания на то, что крымчане крадут места русских.

Почти через год после аннексии Россией Крыма опыт Александры указывает на некоторые из первых признаков недовольства среди россиян, что потенциально может помешать расчетам Владимира Путина относительно Украины.

Поступить в один из хороших российских университетов, которых становится все меньше, совсем не просто, а часто еще и очень дорого. Поступить на бюджет еще сложнее. Родители часто тратят огромные суммы денег на репетиторов для своих детей, чтобы они смогли получить необходимые оценки или нужное количество баллов.

Поскольку российская экономика приближается к рецессии, и в сфере образования сокращают бюджетные расходы, поток студентов из Крыма злит россиян, вынужденных расплачиваться за аннексию полуострова в марте прошлого года.

«Во многих университетах, в которые я собиралась поступать, сократили количество бюджетных мест из-за крымских студентов, и теперь у меня нет никаких шансов поступить на бюджет», – москвичка Катя рассказала местному журналу, озвучив мнение многих, но попросила не называть ее фамилию, опасаясь, что ее могут обвинить в отсутствии патриотизма.

Картохина считает такую критику несправедливой, особенно, учитывая то, что специально готовилась и сдала российский единый государственный экзамен, чтобы получить возможность поступить в университет, в который она хочет, в отличие от большинства других крымских студентов, которые учились по украинской системе.

Она говорит, что у крымских студентов недолго будет особый статус, и необходим он для того, чтобы выпускники школ могли поступать в университеты, не проходя повторно учебный год, чтобы сдать экзамен.

«Что касается постоянных нареканий на то, что студенты из Крыма занимают места в университетах, предназначенные для русских, я могу сказать только то, что это полный абсурд», – сказала Картохина, подчеркивая то, что для крымских студентов были выделены дополнительные места, им не отдавали места российских студентов.

«И позвольте мне сказать, что они выделили бюджетные места для крымских студентов только в некоторых университетах и только на некоторых специальностях, которые зачастую далеко не самые лучшие. В некоторых университетах, когда задаешь вопрос о квотах, пожимают плечами в недоумении».

Эйфория проходит

После 18 марта, когда президент Владимир Путин поприветствовал, по его словам, историческое возвращение Крыма на родину, чувство патриотизма стало еще более глубоким – более 80 % россиян поддержали аннексию, по результатам опросов общественного мнения.

Москва сразу же начала устанавливать свою власть на полуострове, сглаживая нестабильность после отказа от старых украинских систем в Крыму, проводя привлекательную для избирателей политику, как, например, увеличение пенсий и заработной платы в государственном секторе.

Скорость была очень высокой.

По словам чиновников, Крым должен полностью интегрироваться в российскую систему в следующем году. Тем временем Министерство образования России заявило, что университеты, у которых есть более 50 бюджетных мест, должны предлагать крымским студентам 2-5% из них.

Но цену приходится платить высокую.

Западные санкции, введенные в отношении Москвы за аннексию Крыма, и падение цен на нефть, ударили по экономической стабильности, которую Путин предусматривал с момента его прихода к власти в 2000 г. Россия приближается к рецессии, цены на продукты питания стремительно растут, а чистый отток капитала составил 151,5 млрд. долл. в прошлом году, достигнув рекордно высокого уровня.

Учитывая дефицит бюджета, который в этом году составляет 45 млрд. долл., в основном из-за снижения цен на основной экспортный товар – российскую нефть, необходимы сокращения, и сфера образования стала главной мишенью.

Путин пообещал защитить оборонную отрасль, а также щедро выделять средства на социальные расходы, в частности, на пенсии миллионов россиян, которые составляют большую часть его электората, поэтому российский лидер не может позволить себе их потерять.

Но не ясно, что будет со сферой образования, как и во время предыдущих кризисов, которой нужно будет «выживать при существенных бюджетных ограничениях», – сказал Владимир Княгинин, директор Центра стратегических разработок «Северо-Запад». Притом что на эту сферу и до этого выделялось не так много средств.

Россия выделила около 4 % от ВВП на образование в 2014 г. – это немного меньше чем в Соединенных Штатах, которые выделяют 5,1 % – после многих лет пренебрежения этой сферой с момента распада Советского Союза более 20 лет назад, когда образование, как и оборона, считались оружием в холодной войне и хорошо финансировались.

Несмотря на высокий уровень университетского образования среди взрослого населения, в России один из худших показателей грамотности, а многие работодатели критикуют ВУЗы за то, что они позволяют студентам покупать дипломы, практически не требуя от них знаний.

Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, сказал, что Россия уже давно страдает из-за низких и неэффективных расходов.

«Тратить 60 тыс. рублей ($ 900) в год на одного учащегося в высших учебных заведениях – это абсурд. Необходимо, как это было в течение 20 лет до этого, удвоить эту сумму», – сказал он на конференции в прошлом месяце, добавив, что бюджету не хватает 150-200 млрд. рублей в год.

Но поскольку расходы продолжают сокращать, гонка за места в хороших университетах, которых довольно мало, станет еще более ожесточенной. И крымских студентов, многие из которых ждут своей очереди, чтобы отправиться на «материк», будут еще больше критиковать.

«Почти все выпускники этого года поступают в российские университеты», – сказала Картохина.

«Но я должна сказать, что они давно приняли такое решение, еще до того как Крым стал частью России... И что интересно, некоторые даже остались в Крыму после объединения».