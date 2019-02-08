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Чешский парламентарий в эфире назвал правительство Украины "фашистским режимом"

14:39, 08 февраля 2019
Политика
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Чешский парламентарий сделал скандальное заявление о правительстве Украины / Фото Vlasta Juricek via flickr.com

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Скандальное заявление чешский политик сделал в телевизионных новостях местного телевидения, сообщает посольство Украины в Чехии.

"К сожалению, эти открыто клеветнические и неприемлемые в цивилизованном мире оскорбления не получили должной реакции со стороны ведущей телепрограммы", - говорится в сообщении.

"Обычно мы не реагируем на заявления коммунистов, тем более, что коммунистическая идеология, как и нацистская, в нашей стране запрещена. Но учитывая факт, что он занимает должность председателя парламентского комитета, ожидали бы, что его заявления получат осуждение со стороны руководства Палаты депутатов", - отметили в посольстве.

Ранее на Закарпатье появились провокационные биллборды. На антиугорских баннерах изображены Геннадий Москаль и Илдика Орос и надпись "Победим фашизм вместе".

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Теги: #Чехия#фашизм