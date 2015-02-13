Соболева и Ивченко накажут за вчерашнюю драку в Раде не ранее, чем через две недели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам член Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Михаил Папиев (фракция «Оппозиционный блок»).

На вопрос, проводилось ли заседание Регламентного комитета по поводу вчерашней драки между народными депутатами Егором Соболевым (“Самопомич”) и Вадимом Ивченко (“Батькивщина”), Папиев ответил, что именно этот вопрос он задал первому заместителю председателя комитета Павлу Пинзенику, но в ответ услышал, что “заседание состоится по графику, то есть тогда, когда будет пленарная неделя, а это фактически через две недели”.

Папиев подчеркнул, что с его точки зрения, “такие вещи требуют безотлагательного реагирования, ибо то, что произошло вчера в ВР, это то, что абсолютно подпадает под действие Уголовного кодекса Украины, это, конечно, хулиганство”.

По словам Папиева, теперь те депутаты, которые заявляли о необходимости снятия неприкосновенности, делают все, чтобы не принимать это решение. “Если бы такие действия (драка - УНИАН) совершил простой человек, то он уже был бы арестован, и суд бы задержал его как минимум на 60 дней, а народным депутатам, получается, что можно все”, - отметил Папиев.

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Он подчеркнул, что в законе о регламенте ВР нет нормы о лишении народного депутата права принимать участие в заседаниях парламента.

На вопрос, есть ли в регламенте норма, которая предусматривает наказание народных депутатов, Папиев ответил: “Абсолютно никакой санкции сегодня в регламенте нет”. Он напомнил, что в регламенте есть норма о возможности отстранении председателя ВР от ведения заседания, а в отношении депутатов такой нормы нет.

Папиев сообщил, что Регламентный комитет не рассматривал и вопрос “кнопкодавства” во время принятия решения о предоставлении согласия ВР на назначение Виктора Шокина на должность генерального прокурора Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля сначала в сессионном зале парламента, а потом в кулуарах произошла драка между народными депутатами Соболевым и Ивченко. При этом в кулуарах дрались оба народные депутаты, но драку начал Соболев.