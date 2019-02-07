Мэр Днепра Филатов обозвал Добкина "животным"

Добкин, в свою очередь, оскорбил Филатова за его поддержку Порошенко.

Днепровский городской голова Борис Филатов поскандалил в Facebook с народным депутатом (фракция «Оппоблока»), экс-мэром Харькова Михаилом Добкиным.

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Обмен оскорблениями состоялся в комментариях к публикации генерального продюсера телеканала ZIK Натальи Влащенко. Она запостила в соцсети совместное фото с Добкиным.

В комментариях к публикации среди прочих пользователей появился мэр Днепра.

«Наташа, при всем уважении, он – омерзителен и туп», - написал Филатов.

Чиновнику ответил уже сам Добкин, который оскорбил Филатова за его поддержку Порошенко. Филатов, в свою очередь, обозвал Добкина «животным».

У обоих участников конфликта в соцсети нашлись сторонники и противники.

Отметим, политики конфликтовали и раньше. В октябре прошлого года Филатов также назвал Михаила Добкина "животным" из-за его комментария на одну из своих публикаций.

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