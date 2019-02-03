«Путин –х..»: Аваков обругал президента России на съезде НФ, опубликовано видео

В своем выступлении министр выразил уверенность в том, что НФ должен участвовать в парламентских выборах.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе своего выступления на съезде партии «Народный Фронт» употребил в отношении президента РФ Владимира Путина популярный ругательный лозунг.

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Видео с фрагментом выступления Авакова распространяется в соцсетях. Полная видеозапись съезда, состоявшегося 2 февраля, также доступна в Facebook партии «Народный фронт».

В своем выступлении министр выразил уверенность в том, что НФ должен участвовать в парламентских выборах.

«Наша программа проста. Я попробую ее сформулировать буквально одним абзацем. Украина – это Европа, ЕС и НАТО. Россия – агрессор. Путин… х**ло», - заявил Аваков под аплодисменты зала.

Напомним, в 2014 году тогдашний глава МИД Украины Андрей Дещица обозвал Путина нецензурным словом, так как хотел успокоить митингующих и остановить нападения активистов на посольство России в Киеве.