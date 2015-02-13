ЕС будет готов как к хорошим, так и к плохим сценариям развития ситуации в Украине - Туск

Как передает РАР, об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Мы будем готовы к развитию событий, как хороших, так и плохих", - отметил он.

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Туск назвал необходимым воплощение в жизнь "написанных на бумаге слов в поступки", отметив, что на вчерашнем саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсуждали, как они могут поддержать воплощение в жизнь Минских договоренностей. Туск сообщил, что участники встречи не обсуждали введение новых санкций против России, но согласованные санкций, как и планировалось, вступят в силу в понедельник, 16 февраля.

Он объяснил это необходимостью сохранения давления на Россию в связи с отрицательным предыдущим опытом, когда Россия не выполняла достигнутые еще в сентябре прошлого года Минские договоренности. "Конечно, поскольку наша вера в добрую волю президента (Владимира) Путина ограничена, поэтому должны поддержать наше решение о санкциях", - сказал Туск.

"Мы уверены, что наше давление сможет побудить Россию реализовать эту трудную договоренность в Минске", - добавил президент Европейского Совета.