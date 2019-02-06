Следствие рассматривает заявления Медведчука по Донбассу как информационную поддержку России - Луценко

По словам генпрокурора, статья 111 Уголовного кодекса (государственная измена) квалифицирует как измену также информационную поддержку требований и действий террористов.

Следствие рассматривает заявления лидера пророссийской организации «Украинский выбор - право народа», председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За життя» Виктора Медведчука о необходимости образования так называемого «автономного региона Донбасс» с собственным парламентом и правительством как информационную поддержку России в ходе военного конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

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«Наиболее сложными являются люди, которые формально свои призывы к изменению конституционного строя и нарушению наших границ маскируют в псевдозаконные формы. С ними гораздо труднее», - заявил генпрокурор.

«О чем я говорю: например, когда один руководитель пророссийской общественной организации на псевдосъезде призывает к тому, чтобы на Донбассе была создана автономия, здесь нет ничего противозаконного, поскольку, в принципе, вносить закон об изменениях в Конституцию имеет право любой. При этом он говорит: там, на Донбассе будет свое правительство и свой парламент. Что это означает? Рассматриваем такие призывы как информационную поддержку иностранного государства-агрессора в ходе военного конфликта», - сказал Луценко.

По его словам, «111-я статья Уголовного кодекса Украины (государственная измена) квалифицирует как измену также информационную поддержку требований и действий террористов».

«Если кто-то хочет информационно поддержать то, что сделали на оккупированных территориях террористы, это, с нашей точки зрения, имеет признаки уголовного преступления», - отметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Генеральная прокуратура открыла производство в отношении Медведчука по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и в государственной измене. В ГПУ обратили внимание на заявление Медведчука о необходимости создания так называемого «автономного региона Донбасс» с формированием собственных парламента и правительства.