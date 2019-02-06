Янукович рассказал, каким украинским политикам готов оказать поддержку

Бывший президент Украины очень не любит Порошенко.

Экс-президент Виктор Янукович готов поддержать всех политиков в Украине, которые «против власти».

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

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Янукович не назвал какую конкретно кандидатуру в президенты Украины он поддерживает, но подчеркнул, что поддерживает всех политиков, которые «против этой власти».

При этом пообещал назвать конкретных кандидатов после того, как изучит их предвыборные программы.

Также Янукович в очередной раз подчеркнул, что необходимо не допустить переизбрания Петра Порошенко президентом Украины.

Кроме того, Янукович утверждает, что главы МИД европейских стран его "кинули, как лоха", якобы не выполнив условия соглашения об урегулировании кризиса в Украине, подписанного ими 21 февраля 2014 года.