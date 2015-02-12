Нужно поддерживать давление на Россию и боевиков для выполнения Минских соглашений - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Глава государства напомнил, что на достижение новых договоренностей для прекращения огня и урегулирования ситуации на востоке Украины ушло 17 часов тяжелых переговоров.

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«Сразу же после того как соглашение было подписано Трехсторонней контактной группой, поддерживаемые Россией террористы начали наступательную операцию. Именно поэтому жизненно необходимым является для нас, для всех нас, оказывать давление для того, чтобы сохранить обещания по прекращению огня, по выводу тяжелого вооружения, по немедленному освобождению всех заложников, по выводу всех иностранных войск и наемников с украинской территории и закрытию границы, что является ключевым элементом для суверенитета моей страны», - подчеркнул Порошенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров в Минске заявил, что соцвыплаты на Донбассе возобновятся после проведения там выборов.