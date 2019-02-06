"Нарушил наши законы": религиовед объяснил, почему глава РПЦ не имеет права приезжать в Украину

Эксперт прокомментировал заявление главы РПЦ о желании приехать в Украину "после смены власти".

Глава Российской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл не сможет на законных основаниях попасть на территорию Украины. Он уже нарушил ряд украинских законов.

Об этом заявил религиовед Ростислав Мартынюк, комментируя заявление Кирилла о желании приехать в Украину, передает «Обозреватель».

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"Гундяеву не стоило посещать оккупированную территорию Украины – Крым. Он это сделал не законным способом, пройдя наши таможенные посты в Херсонской области, а заехав туда с какой-то непонятной территории. А значит, он нарушил наши законы и уже не имеет права приезжать в Украину", - пояснил Мартынюк.

При этом он подчеркнул, что визит в аннексированный Крым не единственная причина, по которой Гундяев не смог бы попасть в Киев.

"Ведь он неоднократно призывал "навести порядок" в Украине, еще в 2014 году благословлял введение российских войск в Украину. Этот человек как в шелках – в причинах, которые не дают ему пересечь границу", - отметил религиовед.