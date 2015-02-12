Der Spiegel: Греки оскорбили Европу

В статье Грегора Петера Шмитца «Греки оскорбили Европу», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, говорится о том, что в 00:22 Йерун Дейсселблум официально заявил, что он просто повторяет одно и то же. Руководитель еврогруппы постоянно сообщал журналистам в Брюсселе, что есть прогресс, но, к большому сожалению, к согласию прийти не удалось. «Прогресса недостаточно, чтобы прийти к общему выводу», подытожил министр финансов Нидерландов, прежде чем покинуть сцену. «Мы всё лучше понимаем, где находимся, но у нас просто нет совместного решения».

Было заметно разочарование Дейсселблума, и даже гнев. Потому что в результате более чем шести часов интенсивных переговоров возник только новый скандал в упорной борьбе между Грецией и остальной частью еврозоны.

Долгое время казалось, будто Греция готова согласовать проект декларации своих финансовых обязательств. Это должно было проложить путь для технических обсуждений с представителями ЕС о продлении программы текущей помощи, которые должны были состояться уже в четверг. Министр финансов Вольфганг Шойбле, будучи в этом уверенным, уехал в среду вечером в Берлин.

Но не успел Шойбле уехать, министр финансов Греции Янис Варуфакис отменил свое согласие - и Дейсселблум вскоре после этого объявил о провале переговоров. «Мы продолжим наши переговоры в понедельник», сказал он. 16 февраля, министры финансов еврогруппы снова встретятся в Брюсселе - примерно за две недели до того, как закончится программа помощи для Греции.

Что будет дальше? Вот ответы на ключевые вопросы:

- Какие планы по погашению долга в среду представил Варуфакис?

Ничего конкретного. Участники сообщают о том, что министр финансов Греции не представил никаких письменных предложений, а рассказал о возможных решениях в устной форме. К тому же, вместо новых предложений он просто повторил всем известные. Позже грек все же сказал для протокола, что «услышал много разных интересных мнений».

- Какой была реакция других министров финансов ЕС?

Очень сдержанной. Они настаивали на существующих соглашениях. «Программы не могут быть аннулированы из-за результатов выборов», заявил министр финансов Австрии Ханс Йорг Шеллинг. Министр финансов Шойбле согласился с ним: «Каждая страна полностью свободна делать то, что хочет. Но у нас есть эта программа, и мы либо доведем ее до конца, либо у нас нет никакой программы».

- Какие козыри у Греции?

Их мало. Хотя премьер-министр Алексис Ципрас подчеркнул еще в среду утром в греческом парламенте, что его правительство не уступит требованиям из других столиц ЕС.

Но глава «Сиризы» уже пошел на уступки. Новая команда в Афинах больше не требует частичного списания задолженности. Она хорошо понимает, что Греции срочно необходимы деньги, иначе уже в марте ей грозит банкротство. Налоговые поступления резко снизились, и греки не могут получить деньги на финансовом рынке, потому что с тех пор, как победила «Сириза», надбавки за риск стремительно возросли.

- Какие козыри у других стран ЕС?

Их много, но не все у ЕС. Страх краха греческой экономики и возможного выхода Греции очень ярко выражен: никто не осмелится предсказать, насколько управляемой будет реакция рынков.

- Каким могло бы быть решение?

Обе стороны должны двигаться навстречу друг другу, но особенно, греки. Предложения вроде предоставления счетов местным неплательщикам налогов или решительной борьбы с коррупцией были бы очень желательны.

В свою очередь, институты Брюсселя могли бы по-другому составить ненавистную Тройку и предложить грекам промежуточное финансирование до августа.

Возможно также снижение целевых данных для предстоящего старта Греции – и привязка обслуживания долга к экономическому росту, как предложил министр финансов Греции. «Эта идея заслуживает серьезного обсуждения», сказал звездный инвестор Джордж Сорос изданию SPIEGEL ONLINE.

- Кто сейчас задает тон?

Официально – министры финансов еврогруппы. Но президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер вмешался и несколько раз разговаривал с Ципрасом по телефону. Особое внимание уделяется Германии, самой сильной экономике ЕС. И греки это знают.

Ангела Меркель – бесспорно самый умный политик в Европе, похвалил канцлера министр финансов Греции Варуфакис в журнале «Stern». Министра финансов Шойбле он назвал «пожалуй, единственным европейским политиком с интеллектом».

Но даже если эта лесть, вопреки ожиданиям, заставит Берлин смягчить позицию в отношении Греции, этого будет недостаточно – для по-настоящему нового курса необходимо согласие всех членов еврозоны.