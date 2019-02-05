Подозрение Медведчуку могут вручить после завершения следственных действий – ГПУ

Пресс-секретарь ГПУ Лысенко заявляет, что говорить о доказанности виновности Медведчука еще рано.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко заявляет, что говорить о доказанности виновности лидера пророссийской организации «Украинский выбор - право народа» и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука еще рано, нужно провести следственные действия.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

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«Материалы уголовного производства будут переданы Службе безопасности Украины по подследственности. И чтобы вы понимали, ст. 110 ч.1 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества, и ст. 111 ч.1 (государственная измена) - наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Но пока говорить о доказанности еще рано», - отметил Лысенко.

По его словам, будут проведены соответствующие следственные действия, и при необходимости следователем будет вручено подозрение Медведчуку.

«Нужно допросить свидетелей, собрать все материалы. На это потребуется время», - добавил Лысенко.

Он сказал, что показания должны быть зафиксированы следователями надлежащим образом.

«Если люди, которые дали эти показания, подпишутся под этими показаниями, они будут приняты в качестве доказательств в суде», - пояснил пресс-секретарь ГПУ.

Также он не исключает, что могут быть открыты аналогичные производства в отношении других лиц.

«Служба безопасности Украины должна провести соответствующее расследование, они должны собрать все имеющиеся в средствах массовой информации материалы с выступлениями Медведчука, провести экспертизы, следственно-розыскные действия, и уже на основе этих всех результатов можно будет говорить о вручении подозрения», - заявил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура открыла производство против лидера организации «Украинский выбор» Медведчука по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украину и в государственной измене. В ГПУ обратили внимание на заявление лидера Медведчука о необходимости создания так называемого «автономного региона Донбасс» с формированием собственных парламента и правительства.