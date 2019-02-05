С Продана сняли электронный браслет и разрешили выезд за границу

В антикоррупционной прокуратуре добавили, что мотивы принятого решения пока неизвестны, поскольку объявлено лишь краткий его текст.

Соломенский райсуд Киева разрешил снять электронный браслет с бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении, а также позволил ему не сдавать загранпаспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что 4 февраля по результатам рассмотрения ходатайства прокуроров САП суд частично продлил срок действия процессуальных обязанностей Продану.

Читайте такжеСАП просит суд взять Продана под стражу, требуют 89 миллионов гривен залога

"Удовлетворяя ходатайство частично и признавая обоснованность подозрения и наличие предусмотренных ст. 177 УПК Украины рисков, следственный судья вопреки позиции прокуроров, отказал в продлении обязанностей носить электронное средство контроля и сдать на хранение документ для выезда за границу", - говорится в сообщении.

"Фактически судом предоставлена ​​возможность подозреваемому бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу", - отметили в САП.

В антикоррупционной прокуратуре добавили, что мотивы принятого решения пока неизвестны, поскольку объявлено лишь краткий его текст.

Также в ведомстве добавили, что решение следственного судьи обжалованию не подлежит.

Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде взятия на поруки для подозреваемого в незаконном обогащении экс-главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

2 января суд арестовал имущество экс-главы ГФС Мирослава Продана.

САП подозревает Продана в получении 89 миллионов гривен во время работы на должностях и.о. заместителя и председателя Государственной фискальной службы с июля 2016 по июнь 2018 года.

За эти средства Продан якобы приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 миллионов гривен и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их на близкое лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.