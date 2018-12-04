САП не смогла предъявить ни одного доказательства вины Продана - нардеп

Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки.

Суд принял решение отпустить экс-главу ГФС Мирослава Продана на поруки, так как во время судебного заседания прокуроры САП не смогли предъявить ни одного доказательства его вины.

Об этом по итогам заседания Соломенского суда заявил народный депутат Геннадий Ткачук.

«Мирослав Продан вернулся после лечения в Германии в Украину, чтобы сотрудничать со следствием и доказывать свою правоту. Как только ему в аэропорту официально была вручена повестка, в назначенный день и час явился на допрос. Представил следствию официальную справку из клиники. В том, что крупнейшая государственная клиника Баварии дорожит своей репутацией, ни у кого не вызывает сомнений. Поэтому абсолютно не было оснований брать его под стражу. Но самое важное, что во время судебного заседания, которое длилось 9 часов, прокуроры так и не смогли представить ни одного доказательства вины Продана. Нам показали какую-то «переписку» в мессенджере, которую следователи якобы нашли на флешке, изъятой во время обыска у одного из водителей Мирослава Продана. Но все указывает на то, что информацию залили на электронный носитель уже после его изъятия. «Переписка» - однозначно дело рук специалистов, так как технически создать такой программный продукт обычный пользователь не может. Соответственно, и нет доказательств, что это реальная, а не сфабрикованная переписка. Во-вторых, ничем не подтверждается, что Продан имеет отношение к показанной переписке, что сообщения писал непосредственно он. В-третьих, ни один свидетель не показал, что Мирослав Продан или члены его семьи давали кому-то указание приобретать недвижимость, что он кому-то давал денежные средства на приобретение, что он является фактическим владельцем объектов. Ничего этого нет. Свои предположения следователи упорно пытались выдать за факты. Но ни одного реального факта привести не смогли. В отсутствии доказательной базы могли убедиться все присутствующие на заседании – в том числе и журналисты. И судья, изучив материалы дела, на мой взгляд, не могла поступить по-другому. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что перспективы у дела нет. Мне кажется, что оно будет закрыто еще на стадии досудебного расследования. Идти в суд там не с чем», - рассказал Геннадий Ткачук.

Напомним, Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки. Поручителями бывшего чиновника согласились выступить 9 народных депутатов два Героя Украины воевавших в зоне проведения АТО.