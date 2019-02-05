Порошенко: Путину не нужны Крым и Донбасс, он хочет всю Украину вернуть в "российское ярмо"

Глава украинского государства убежден, что Путину нужна ликвидация Православной церкви Украины и федерализация Украины, чтобы «в Москве решали, куда идти украинскому государству и украинскому народу».

Президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что президенту РФ Владимиру Путину не нужны временно оккупированные Крым и Донбасс, он хочет всю Украину вернуть в «российское ярмо».

Об этом глава государства сообщил во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Когда закончится война? Это очень важный вопрос, потому что тема мира эксплуатируется всеми кандидатами в президенты Украины). Абсолютное большинство из них декларируют, что знают где мир. Здесь за углом, если стать на колени и попросить – там сидит мир. Хочу вас разочаровать – там за углом стоит (президент РФ Владимир) Путин и ждет вас», - отметил он.

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По словам Порошенко, президенту РФ не нужен Крым, ему не нужен Донбасс, ему нужна вся Украина, возвращенная в российское ярмо».

Глава украинского государства убежден, что Путину нужна ликвидация Православной церкви Украины и федерализация Украины, чтобы «в Москве решали, куда идти украинскому государству и украинскому народу».

«Выходите с этим на референдум, спросите, только вас ждет разочарование – украинцы свободный народ, никогда этого не примут», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин заявил, что РФ оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в Украине.