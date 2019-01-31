Россия оставляет за собой право реагировать на "религиозные нарушения" в Украине - Путин

"Оставляем за собою право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", - заявил Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в Украине.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин заявил в Кремле на торжественном мероприятии по случаю десятилетия избрания Кирилла главой РПЦ.

«Оставляем за собою право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания», - сказал Путин.

Читайте такжеМосква никогда добровольно не согласится на отделение церкви Украины от РПЦ - Евстратий

По его словам, государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела.

«Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более - в соседней суверенной стране», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, который позволит переименовать УПЦ МП с указанием его принадлежности к России.

Министерство культуры изменит название бывшей УПЦ Московского патриархата в госреестре в случае отказа этой церкви сделать это самостоятельно в отведенный законом срок.