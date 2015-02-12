Захарченко и Плотницкий готовы подписать документ, согласованный «нормандской четверкой» - источник

Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Захарченко и Плотницкий согласились подписать итоговый документ, подготовленный "нормандской четверкой", - сказал он.

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Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин анонсировал прекращение огня на Донбассе с 00:00 15 февраля. По его словам, также договорились об отводе тяжелых вооружений от сегодняшней линии для украинских войск, и для боевиков - по линии, согласованной минскими соглашениями.