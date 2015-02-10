Депутаты фракции Ляшко предложили Раде дать добро на разрыв дипотношений с Россией

Как отмечается на сайте парламента, проект подали народные депутаты от Радикальной партии Дмитрий Линько и Андрей Лозовой.

Текст проекта постановления на данный момент не обнародован.

Как сообщал УНИАН, в связи с оккупацией Крыма и военной агрессией России против Украины много политиков и экспертов призвали украинскую власть разорвать дипломатические отношения с РФ.

Читайте такжеПутин предложил Меркель и Олланду создать новое Приднестровье в Украине - СМИ

7 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разрыв дипломатических отношений с РФ не поможет Украине достичь поставленных целей по разрешению конфликта на Донбассе и возвращению Крыма.