Депутаты фракции Ляшко предложили Раде дать добро на разрыв дипотношений с Россией

18:54, 10 февраля 2015
Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о временном прекращении дипломатических отношений Украины с Российской Федерацией.

REUTERS

Как отмечается на сайте парламента, проект подали народные депутаты от Радикальной партии Дмитрий Линько и Андрей Лозовой.

Текст проекта постановления на данный момент не обнародован.

Как сообщал УНИАН, в связи с оккупацией Крыма и военной агрессией России против Украины много политиков и экспертов призвали украинскую власть разорвать дипломатические отношения с РФ.

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7 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разрыв дипломатических отношений с РФ не поможет Украине достичь поставленных целей по разрешению конфликта на Донбассе и возвращению Крыма.

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