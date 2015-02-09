Рада должна поддержать инициативы по стабилизации экономики и гривни - депутат

Об этом заявила заместитель председателя фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар во время Согласительного совета.

«Правительство проводит сложные переговоры. Есть шанс, что в ближайшее время будет подписан меморандум с МВФ, и вызов для украинского Парламента - насколько скоро он сможет взять ответственность за подписание и реализацию этого меморандума с украинским Правительством и Президентом», - сказала она.

«От этого напрямую будет зависеть стабилизация курса валют и экономическая стабилизация в Украине, поскольку сегодня это фактически единственная для страны возможность получить международную финансовую помощь в условиях войны», - добавила Виктория Сюмар.

Представитель «Народного фронта» также обратилась к главам фракций и парламентских комитетов с просьбой поддержать правительственный законопроект о защите имущественных прав государства и акционерных обществ, чтобы максимально мобилизовать внутренние ресурсы Государственного бюджета.

Кроме того, Виктория Сюмар предложила принять еще один приоритетный законопроект - об уменьшении коррупции в системе государственных закупок.

«Это необходимо для того, чтобы сделать их максимально прозрачными и публичными. Законопроект стоит на четверг, мы призываем поддержать его», - резюмировала народный депутат.