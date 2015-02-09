Сын Луценко попал в ДТП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сам сообщил сегодня в комментарии журналистам.

«Должен сказать о плохой новости в своей жизни. Сегодня в час ночи мой сын был на грани выживания. Уехав от своих друзей из общежития, в него въехали прямо в перед "Ланосом". Сын выжил потому, что всегда пристегивается ремнем и подушками безопасности. Был на своей линии. И как свидетельствуют тесты, был в полной норме, трезвым, без других замечаний", - сказал Луценко.

Он также сообщил, что есть записи с видеокамер из соседних домов, которые сняли ДТП.

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"К сожалению, человек, летевший по встречной полосе, и ударившийся прямо в перед (автомобиля - УНИАН) сына, погиб. Такой же молодой человек, того же 1989 года. Сын, конечно, в полушоковом состоянии, но проведены все следственные действия, он сдал все необходимые анализы", - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что сына спасло и то, что он только выехал на ту дорогу и еще не развил большой скорости. "Он немного сдал влево и поэтому удар пришелся по пустому пассажирскому месту, а не прямо по нему", - сказал Луценко и добавил, что его сын имеет незначительные повреждения ног.

Депутат также отметил, что его сын после всех следственных действий и сдачи анализов около 6 утра вернулся домой.

Отвечая на уточнение, известно ли, кем был погибший, Луценко отметил, что это - "работник МВД вне службы". Депутат также добавил, что ДТП произошло в районе Нивок.

Напомним, 2 февраля УНИАН сообщал, что мэр Одессы Геннадий Труханов попал в ДТП. В результате ДТП он получил политравму и тупую травму живота.