Порошенко: Украина готова в любое время полностью прекратить огонь на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Украина остается сторонницей мира.

Об этом глава государства заявил во время брифинга в рамках 51-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), передает корреспондент УНИАН.

"Украина всегда подчеркивала, что она является твердой сторонницей мира", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что Украина остается сторонницей мира и в любое время готова провозгласить полное безусловное и без каких-либо предварительных условий прекращение огня для того, чтобы остановить растущее число жертв среди гражданского населения".

Читайте такжеПереговоры о ситуации на Донбассе в "нормандском формате" продолжатся завтра в телефонном режиме"И мы получим полную помощь в реализации этого украинского желания со стороны канцлера Германии Меркель и президента Франции Олланда. Сегодня консультации продолжились, состоялась координационная работа", - подчеркнул глава государства.