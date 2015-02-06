В Кремле продолжаются переговоры Меркель, Олланда и Путина

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "переговоры проходят в формате "с глазу на глаз", без участия членов делегаций и каких-либо экспертов", передают РИА Новости.

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В настоящее время какая-либо информация о ходе переговоров отсутствует.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, переговоры проходят в Кремле. По информации пресс-службы президента РФ, украинские журналисты не допущены для освещения хода переговоров, так как "недостаточно места". Освещать эту встречу будут пулы глав Германии, Франции и России, добавил собеседник агентства.

Напомним, сегодня Ангела Меркель накануне визита в Москву заявила, что не уверена, что переговоры с Владимиром Путиным относительно Донбасса дадут результат.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля лидеры Франции и Германии находились с визитом в Киеве, где провели переговоры с президентом Петром Порошенко.