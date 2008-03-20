9 государств бывшего соцлагеря и Канада просят НАТО поддержать Украину и Грузию

Девять государств бывшего социалистического лагеря и Канада просят Генерального секретаря НАТО Яапа где Хооп СХЕФЕРА поддержать присоединение Украины и Грузии к Плану действий по членству в Альянсе.

Как передает “Немецкая волна”, в частности, Болгария, Словакия, Польша, Чехия, Словения, Румыния, Эстония, Литва, Латвия и Канада 19 марта обратились с неформальным письмом к Генсеку НАТО с предложением подписать с Украиной и Грузией План действий по обретению членства в Альянсе уже во время саммита 2-4 апреля в Бухаресте.

"Этот план действий станет вкладом в создание большей стабильности и демократии в Европе", - говорится в письме.