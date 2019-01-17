Посол Франции назвала главные достижения и провалы Украины в 2018 году

По словам дипломата, до сих пор Украина воспринималась как страна, которая хочет меняться, но убийство активистки Гандзюк заставило в этом засомневаться.

Запущенные в Украине фундаментальные реформы образования и медицины рассчитаны на длительный период. Их реализация всегда дольше, чем ожидания людей.

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Об этом в интервью журналу "Новое время" заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон. "Не думаю, что именно эти реформы вызывают главное разочарование в обществе. Говоря откровенно, тяжелее всего реформировать глубинные основы общества, а потому наибольшее сопротивление встречает антикоррупционная борьба", - отмечает дипломат.

Кроме этого, среди главных достижений в Украине за последний год посол назвала принятый летом закон об Антикоррупционном суде. Среди разочарований - расследование по делу Екатерины Гандзюк, - безапелляционно заявляет Дюмон. "Для французского общества гибель смелой молодой девушки, которая боролась за свою страну, стала настоящим шоком. Пострадал и имидж государства. До сих пор Украина воспринималась как страна, которая хочет меняться, в том числе благодаря своему гражданскому обществу. Но этот трагический инцидент заставил в этом засомневаться", - отмечает Дюмон.

Посол подчеркивает, что для западных партнеров Украины расследование дела Гандзюк, нападений на других общественных активистов и наказание реальных виновных - один из фокусов внимания.

При этом она отмечает, что еще один фокус внимания - судьба захваченных в Черном море украинских моряков. "Франция делает все возможное, чтобы добиться их освобождения, но всем нам необходимо избежать втягивания в еще один длительный переговорный процесс на эту тему, - размышляет дипломат, - и если вопрос можно решить в нормандском формате, мы к этому готовы".

Кроме того, французский дипломат поделилась впечатлением от своей работы в Украине: "Я впечатлена особой энергетикой вашей молодежи! Я много путешествовала по Украине и видела людей, которым сложно жить, некоторым очень сложно, но они все равно двигаются вперед. Такая предприимчивость дорогого стоит", - эмоционально реагирует Дюмон.

Полную версию интервью читайте в новом номере журнала "Новое время" от 17 января 2019 года.