Ярема не смог увидеть в своих замах Бачуне и Даниленко коррупционеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, отвечая на вопрос народного депутата Украины Егора Соболева.

Соболев отметил, что Ярема должен начать борьбу с коррупцией со своих заместителей.

«Откуда у Бачуна 6 млн задекларированных подарков? А у Даниленко откуда три квартиры, два дома и 1,5 тыс. га земли?», - спросил Соболев.

В ответ Ярема отметил, что относительно Бачуна и Даниленко были проведены служебные расследования, «и ни о каких 1,5 тысячи гектаров речь не идет».

«Это все надуманные цифры», - утверждает Ярема.

Он подчеркнул, «служебные расследования проводились по поручению президента Украины и с привлечением СБУ, и нарушений не выявлено».

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Отвечая на вопрос Соболева о том, почему на должность прокурора Донецкой области был назначен Николай Франтовский, а прокурором Киева - Сергей Юлдашев, Ярема отметил, что, в соответствии с законом о люстрации, эти два прокурора «подпадают под вторую волну люстрации, и как только они не пройдут эту люстрационную проверку, то будут освобождены в соответствии с законом «Об очищении власти».

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ опубликовали фото дачи скандального заместителя генерального прокурора Украины Анатолия Даниленко.