Ярема не смог увидеть в своих замах Бачуне и Даниленко коррупционеров
Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема утверждает, что в действиях его заместителей Олега Бачуна и Анатолия Даниленко нет коррупционной составляющей, они успешно прошли служебные проверки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, отвечая на вопрос народного депутата Украины Егора Соболева.
Соболев отметил, что Ярема должен начать борьбу с коррупцией со своих заместителей.
«Откуда у Бачуна 6 млн задекларированных подарков? А у Даниленко откуда три квартиры, два дома и 1,5 тыс. га земли?», - спросил Соболев.
В ответ Ярема отметил, что относительно Бачуна и Даниленко были проведены служебные расследования, «и ни о каких 1,5 тысячи гектаров речь не идет».
«Это все надуманные цифры», - утверждает Ярема.
Он подчеркнул, «служебные расследования проводились по поручению президента Украины и с привлечением СБУ, и нарушений не выявлено».
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Отвечая на вопрос Соболева о том, почему на должность прокурора Донецкой области был назначен Николай Франтовский, а прокурором Киева - Сергей Юлдашев, Ярема отметил, что, в соответствии с законом о люстрации, эти два прокурора «подпадают под вторую волну люстрации, и как только они не пройдут эту люстрационную проверку, то будут освобождены в соответствии с законом «Об очищении власти».
Как сообщал УНИАН, ранее СМИ опубликовали фото дачи скандального заместителя генерального прокурора Украины Анатолия Даниленко.