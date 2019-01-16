Порошенко надеется на продолжение объединения священников в единую поместную Православную церковь Украины

Президент надеется, что "Господь пошлет разум украинским священникам".

Президент Петр Порошенко надеется на продолжение процесса объединения украинских православных священников в единую поместную Православную церковь Украины.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко сказал во время посещения нового Бориспольского академического лицея.

Порошенко подчеркнул важность независимости Православной церкви Украины и отметил, что «государство не должно вмешиваться в деятельность церкви, особенно когда это иностранное государство».

«Сейчас украинцы объединились вокруг церкви», - сказал президент и поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея, почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, иерархов украинских православных церквей и всех, кто верил и молился за создание единой поместной автокефальной православной церкви.

«Мы молимся, и я надеюсь, что Господь пошлет разум украинским священникам, и они продолжат процесс объединения в единую церковь, без какого-либо давления со стороны государства. Ибо, как сказал Блаженнейший Епифаний, мы идем с любовью и с молитвой», - отметил Порошенко.

По словам президента, «если те, кто примет решение остаться в молитвенном единстве с Русской православной церковью, где начинают молитву с молитвы за Кирилла, который молится за Путина, за русское войско и российскую власть, участвует в заседании коллегии Министерства обороны и Совета безопасности РФ, если они хотят за него молиться, это их выбор».

При этом Порошенко уверил, что будет защищать свободу религиозного выбора тех, кто решит перейти в Православную церковь Украины. Он сообщил, что после предоставления томоса об автокефалии по всей Украине уже более 60 приходов перешли в состав единой Православной церкви Украины.

«Мы не будем это ускорять, но будем благодарить каждого, кто делает такой умный поступок», - сказал президент и выразил убеждение, что Украина с честью пройдет испытание.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.