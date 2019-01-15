Суд в Москве продлил арест 12 пленным украинским морякам

Судьи заявили, что решение может быть обжаловано в Московском городском суде.

Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 апреля арест 12 украинским военнопленным морякам.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ из здания суда, трое судей рассматривают дела украинских военных четверками - в каждом зале заседаний по четыре военнопленных.

На данный момент оглашены решения судей в таком порядке: первая четвёрка: Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Роман Мокряк; вторая четвёрка: Андрей Шевченко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко; третья четвёрка: Михаил Власюк, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко.

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Судьи заявили, что решение может быть обжаловано в Московском городском суде.

Напомним, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы «Лефортово» и «Матросская тишина».