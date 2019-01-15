Суд Москвы рассматривает продление ареста украинских моряков в закрытом режиме, потому что России есть, что скрывать - Климкин

Глава МИД Украины заявил, что представители 8 стран и ЕС пришли на суд в Москве, чтобы поддержать пленных украинских моряков.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что заседание Лефортовского районного суда Москвы по рассмотрению вопроса о продлении срока ареста пленных украинских военных моряков проходит в закрытом режиме, потому что России есть, что скрывать.

Об этом глава МИД Украины сообщил в микроблоге Twitter.

"Судебные заседания по нашим военнопленным морякам в Москве закрыли. Кому есть, чего бояться и что скрывать, тот прячется. Спасибо нашим друзьям из Европейского Союза, США, Великобритании, Швеции, Чехии, Польши, Литвы, Латвии и Дании, которые пришли поддержать наших ребят", - заявил Климкин.

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Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы «Лефортово» и «Матросская тишина».