Frankfurter Allgemeine: снова избыток нефти

В статье Винанда фон Петерсдорфа под названием «Снова избыток нефти», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, сообщается о том, что в эти дни в США на радио и телевидении постоянно в эфире ролики с примечательным сообщением. Благодаря трудолюбивым мужчинам и женщинам, Америка вступила в новую эру избытка энергии. Страна – теперь новая энергетическая сверхдержава. Обычно, американское представление о себе завышено. Но на этот раз все правда. Страна является крупнейшим производителем газа в мире, и намерена добывать больше сырой нефти, чем любая другая страна мира. Цены падают уже больше шести месяцев.

Такого развития никто не мог предвидеть. Мир только привык к мысли об отказе от ископаемого топлива, потому что оно, похоже, заканчивается и оказалось гораздо более вредным для климата и окружающей среды, чем предполагалось. Новому удивительному избытку есть простое объяснение: существенно расширенное предложение столкнулось с неожиданно низким спросом.

В промышленно развитых странах, потребление энергии отделяется от экономического роста. Страны становятся более энергоэффективными. Преуспевающая страна Китай заказала меньше нефти, чем рассчитывала, потому что рост экономики замедлился. Но решающим стал выбор крупного потребителя – Америки – которая смело ступила на путь самоснабжения. Таким образом, у мировых производителей стало одним клиентом меньше.

Крупные инвестиции сейчас окупаются

Ключевое слово: фрекинг. Это старый метод добычи, который использовали на протяжении почти 50 лет, кстати, также и в Германии. Американские нефтяники объединили его с техникой горизонтального бурения. В то же время, улучшились способы разведки месторождений. Это техническое объяснение возвращения Америки, как нефтяной страны.

Но капитал еще важнее техники. Долгие годы высоких цен на нефть дали нефтяным компаниям возможность, инвестировать значительные средства в технологии и исследования. Производители вложили невообразимо крупные суммы. Эти инвестиции приносят свои плоды.

Это объясняет не только повторный подъем Америки, как производителя нефти, но и рекордную добычу в Канаде и в нескольких глубоководных районах. Капитал и технологии открывают новые источники и продлевают срок службы старых месторождений. Следовательно, высокие цены на нефть были не только предпосылкой для огромного стимула к инвестициям, они также привели известные нефтяные скважины к порогу безубыточности.

Это относится и к битуминозным пескам в Канаде, различным сибирским проектам и, конечно, к американским месторождениям. Тем не менее, в свете нынешнего снижения цен возникает вопрос: может ли бум закончиться, так по-настоящему и не начавшись. Неужели трудолюбивые «фрекеры» Америки навредили сами себе?

Доказательства этому есть. Повсюду нефтяные компании сокращают свои инвестиционные бюджеты. Первые производители являются неплатежеспособными, поставщики промышленности уже уволили тысячи работников. Отрасль вкладывает меньше денег в добычу нефти в будущем и, таким образом, запускает новый цикл, который через несколько лет может привести к новым ограничениям и ценовым рекордам.

Однако, сейчас технология гидроразрыва пласта (фрекинг) меняет старые правила в нефтяном бизнесе. Чтобы освоить классические традиционные месторождения, производители вложили значительные средства и ожидали длительного этапа разработки. Прежде, чем инвестиции окупились, прошли годы. Если бы вся промышленность инвестировала средства одновременно, новые месторождения в то же время были бы подключены к трубопроводу, что могло бы привести к снижению цен. Это объясняет колебания на рынке нефти в течение многих лет.

С технологией фрекинга дело ускорилось. Новые производители нефти могут реагировать гораздо быстрее. Из-за особенностей способа добычи они уже привыкли к постоянному новому бурению для поддержания уровня добычи. У этого есть два важных последствия: во-первых, «фрекеры» быстрее учатся эффективно бурить, потому что они должны бурить все время. Поэтому, им удалось снизить производственные затраты на баррель сырой нефти (159 литров) гораздо быстрее, чем ожидалось.

Еще осенью эксперты утверждали, что цена на нефть ниже $ 70 за баррель разорит «фрекеров». Потом заявляли, что $ 60 смертельны. В последнее время приходится слышать, что многие «фрекеры» смогут выжить и при цене на нефть в $ 40.

Второй фактор еще важнее: однажды прерванное производство может быть возобновлено ​​гораздо быстрее, чем в старом нефтяном мире. Даже если цена упадет так низко, что американцы остановят производство, чтобы минимизировать потери, они тут же вернутся обратно, когда рынок нефти снова пообещает им более высокие цены. Фрекинг – это все же не просто один из многих способов, получить доступ к ценному сырью. Он навсегда изменил старую логику нефтяного бизнеса.