Известный польский реформатор: Украина может стать образцом для России
Украина в случае воплощения необходимых реформ может изменить систему "политического капитализма" в стране и стать образцом для Российской Федерации
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в эфире польского бизнес-канала TVN BiŚ известный польский экономист и автор рыночных реформ, внедренных в Польше после свержения коммунистического режима в 1989 году, Лешек Бальцерович.
"Я рад, что там (в Украине) есть такая реформаторская группа при власти, и надеюсь, что при условии внешней поддержки она сможет реформировать Украину, чтобы она стала образцом для России", - сказал он.
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"Если реформы делаются половинчато, то многое зависит от политиков. Тот, кто имеет большее политическое влияние, имеет лучшие результаты, но от этого страдает экономика. Это политический капитализм, который существовал в Украине и еще больше прогрессирует в России", - сказал Бальцерович, заметив, что неполные реформы тоже ухудшают ситуацию населения.
Он также назвал "очень рискованным" оттягивание реформ.
"Это безнадежная стратегия", - добавил Бальцерович.
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко пригласил Бальцеровича приобщиться к проведению реформ в Украине.