Порошенко рассказал, благодаря чему стало возможным получение томоса

"Это чудо не было бы возможным без твердой позиции его святейшества вселенского патриарха Варфоломея, нашей Константинопольской матери-церкви", - заявил Порошенко.

Президент Петр Порошенко заявил, что после предоставления томоса на автокефалию Православной церкви Украины вселенский патриарх Варфоломей занял особое место в истории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он заявил в интервью греческой газете TаNеа.

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«Украина всегда будет благодарна патриарху Варфоломею и синоду матери-церкви за эти исторические решения. Он сделал эту величественную мечту украинцев реальностью, чудом. Это чудо не было бы возможным без твердой позиции Его святейшества вселенского патриарха Варфоломея, нашей Константинопольской матери-церкви. Она воспользовалась безусловным каноническим правом исцелять раны, нанесенные украинскому православию несколькими веками московского господства», - отметил глава государства.

Он напомнил, что в ноябре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве и координации, которое помогло поддержать новорожденную независимую церковь Украины и плодотворно работать вместе в будущем.

«Его святейшество принял историческое решение, хотя он находился под сильным давлением со стороны Москвы. Это было знаковое решение, которое подтвердило незаконность аннексии Москвой Киевской митрополии еще в XVII веке. Патриарх Варфоломей считает, что это является поворотным моментом в истории мирового православия и открывает его новую эпоху, новую эру православия. С независимой украинской церковью весь православный мир будет сильнее», - сказал Порошенко.

Президент особо подчеркнул: «Его святейшество Варфоломей уже занимает особое место в истории Украины. Со всем, что он сделал, и благодаря своей мудрости и руководящей роли, преданности Украине и православию, я сказал бы, что Его святейшество будет считаться соучредителем новой Украины. Это очень особая и историческая миссия».

По словам Порошенко, создание собственной независимой церкви - это еще один акт государственной независимости Украины.

«Речь идет о нашей духовной независимости и духовной свободе. Историческая справедливость восстанавливается, и эти дни будут помнить всегда. Никто не может разделить мой народ на «канонический» или «неканонический». Есть каноническая церковь для всех желающих присоединиться. Наиболее важная миссия для Православной церкви Украины, которая только что восстановилась, - объединить православных верующих в нашей стране», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляющуюся православную церковь.