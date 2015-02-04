В конфликте на Донбассе виновата РФ и боевики, которых она поддерживает – Госдепартамент США

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки, передает Радио Свобода.

«Подавляющее большинство членов международного сообщества считает, что агрессивные действия преимущественно идут с российской стороны и со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов. Мы, как и раньше, призываем обе стороны принять меры для предотвращения жертв среди гражданского населения и принять во внимание, что это является важным фактором в этом конфликте», - подчеркнула пресс-секретарь Госдепартамента.

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что поддерживаемые Россией боевики, скорее всего, причастны к массовой гибели гражданских в Мариуполе 24 января Волновахе и 13 января. В результате этих двух нападений погиб по меньшей мере 41 человек, более 100 гражданских получили ранения, говорится в обнародованном 3 февраля отчете правозащитников.

В ООН заявляют об увеличении числа жертв конфликта на востоке Украины до 5358 человек. Как заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зэид Раад аль-Хуссейн, по меньшей мере 224 мирных жителя погибли, 545 были ранены в результате боев, которые активизировались в последние три недели января.