Закон о люстрации будет доработан - Порошенко

Закон об очистке власти будет доработан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Харькове президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, сегодня во время встречи глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио выразил убеждение, что украинский люстрационный закон не может применяться в странах-членах Совета Европы, и попросил приостановить его действие до момента внесения изменений.

Порошенко отметил, что Букиккио принял заверение Министерства юстиции Украины и членов украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы в том, что в течение февраля закон будет доработан.

По словам Порошенко, в украинском законодательстве не предусмотрена приостановка действия закона до внесения в него изменений.

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“Он (глава Венецианской комиссии - УНИАН) обратился с просьбой, чтобы было приостановлено действие данного закона до внесения изменений. Такая процедура в законодательном поле Украины не предусмотрена. Единственное, что я могу, это обратиться к украинскому парламенту относительно ускорения наработки изменений к закону с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Со своей стороны, я предложил парламенту лишь такие изменения, которые не будут мешать и мне как верховному главнокомандующему защищать государство”, - сказал Порошенко.

Он заметил, что по люстрационному закону одновременно необходимо уволить около 50 военачальников с боевым опытом.

Порошенко подчеркнул, что первым его приказом после внесения изменений в закон будет восстановление в должности первого заместителя начальника Генштаба генерал-полковника Геннадия Воробьева (УНИАН: 28 января Порошенко согласовал восстановление Воробьева в должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины).

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, во время встречи с Порошенко Букиккио сказал, что закон «Об очистке власти» (о люстрации) - это «плохой закон», и Венецианская комиссия очень критична в его оценках.

«Но мы пришли к общему мнению в дискуссиях с вашими представителями, с министром юстиции и договорились сообща работать над его доработкой и приведением данного закона в соответствие с европейскими стандартами», – отметил он.

Глава Венецианской комиссии выразил мнение, что процесс люстрации стоило бы приостановить, и сначала доработать соответствующий закон.