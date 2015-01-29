Назначать восстановленного в должности Воробьева начальником Генштаба не будут

Об этом на брифинге заявил и.о. начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Украины Александр Голоднюк, передает корреспондент УНИАН.

"Кто имеет право оценивать уровень руководства начальника Генерального штаба и его заместителей? Те выбросы и обвинения в СМИ (относительно Муженко - УНИАН) не соответствуют действительности, потому что они не имеют профессионального уровня. А относительно назначения генерал-полковника Воробьева вместо генерал-полковника Муженко, то вопрос снятия с должности Муженко не стоит", - отметил Голоднюк.

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Как сообщал УНИАН, 28 января президент Украины Петр Порошенко согласовал восстановление генерал-полковника, бывшего командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Геннадия Воробьева на посту первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.